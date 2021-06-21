Türk Yıldızları'nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti
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Türk Yıldızları'nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Kültür Sanat

Türk Yıldızları'nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti Türk Yıldızları'nı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı Nefes kesen gösteriyi izleyen vatandaş Ali Taşkın: "Onlar bizim gururumuz, gökyüzünü şenlendirdiler" Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı...

Türk Yıldızları'nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti

Türk Yıldızları'nı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Nefes kesen gösteriyi izleyen vatandaş Ali Taşkın:

"Onlar bizim gururumuz, gökyüzünü şenlendirdiler"

SAKARYA - Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kapsamında Sakarya semalarında uçuş yapan Türk Yıldızları kendine hayran bıraktı. Akrotim ekibinin yaptığı nefes kesen gösteriyi izleyen vatandaşlar ise o anları kayda aldı.

Sakarya'nın Milli Mücadele döneminde düşman işgalinden kurtulmasının 100'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikler de Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibi olan Türk Yıldızları, kentin semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteride ise vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kayda aldı. Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise sosyal medya hesabından, "Başımız dik, gözümüzde göklerdeydi. Türk Yıldızları'nın evimizin işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı için ve selamlarıyla bizleri gururlandırdı. Gururla nice 100 yıllara" paylaşımında bulundu.

Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini izleyen vatandaş Ali Taşkın, "Sakaryalı olarak gurur duydum. Güzel bir gösteriydi. Türk askeri, pilotları her zaman gurur veriyor bizler onlar için varız ve onlarda bizim için varlar. Onlar bizim gururumuzdur. Gökyüzünü şenlendirdiler, herkes onları seyretti" dedi.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında ise Adapazarı Belediyesi'nin önünde 100'üncü yıla özel 'Kurtuluş Sergisi' törenle açıldı. Açılışa, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başta olmak üzere Adapazarı İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Yıldızları'nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti
Türk Yıldızları'nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti
Türk Yıldızları'nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti
Türk Yıldızları'nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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