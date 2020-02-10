10.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:36

Kilis'te, Türk ve Suriyeli öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verilmeye başlandı.



"İçişleri Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlığının birlikte yürütmüş olduğu Mobil Trafik Eğitim Tırı Kilis'te Cumhuriyet Meydanında Türk ve Suriyeli çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verilmeye başlandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mustafa Keklik gözetiminde trafik polisleri tarafından çocuklara eğitim veriliyor.



İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği Mobil Trafik Eğitim Tırının Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Bugün ve yarın öğrencilere uygulamalı ilk okul öğrencilerine trafikte farkındalık oluşturmak, trafik bilinci oluşturmak amacıyla iki gün süreyle eğitim veriyoruz. Hedefimiz, 300 çocuğumuza bu konuda eğitebilmek, farkındalık oluşturmak, trafik bilincine ulaştırabilmektir. En uygun yer olarak, Cumhuriyet Meydanını seçtik. Görsel açıdan vatandaşlarımızda görsün, farkında olsun, neler yaptığımızın, hemde trafik bilincini attırmak için daha merkezi yer olarak cumhuriyet meydanını çektik, Eğitim tırı içerisinde görsel ve video eşliğinde eğitim veriyoruz. Uygulamayı da çocuklar araç kullanarak eğitim alıyorlar" dedi.



Çocuklara uygulamalı eğitim verildikten sonra düdük ve broşür dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA