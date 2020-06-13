Türk ve Kosovalı öğrencilerden eğitimcilere dijital saygı konseri
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Türk ve Kosovalı öğrencilerden eğitimcilere dijital saygı konseri

Kosova'daki Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor şartlarda çalışan eğitimcilere destek için dijital saygı konseri düzenledi.

13.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:58

Kosova'daki Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor şartlarda çalışan eğitimcilere destek için dijital saygı konseri düzenledi.

Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koordinesinde geçen yıl kardeş okul olan Priştine "Prenk Jakova" Müzik Lisesi ve İstanbul Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde düzenlenen dijital saygı konserine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker ve Priştine Belediyesi Eğitim Müdürü Shpresa Shala gönderdikleri görüntülü mesajlarıyla destek verdi.

Büyükelçi Sakar, mesajında, bu güzel etkinlikte fiziken olmasa da dijital ortamda bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen kardeş okul ilişkisinin ilerletilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Sakar, şunları söyledi:

"Salgın döneminde görevlerini kesintisiz sürdüren eğitimcilerimize özverili çabaları için minnettar olduğumuzu ifade etmek isterim. Şüphesiz hayatın tüm alanlarının adeta durduğu bir dönemde eğitimin akamete uğramadan devam edebilmiş olması eğitimcilerimizin fedakar gayretleriyle mümkün olabilmiştir. İki sanat okulunun bir araya gelerek eğitimcilerimize destek vermek, onlarla dayanışma sergilemek için bu konseri düzenlemiş olması takdire şayandır."

Sakar, Priştine Büyükelçiliği olarak Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da ilerletmeye yönelik her çabaya her zaman gönülden destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker mesajında iki okul arasında 2019'da yapılan kardeşlik bağının Tiran ve Priştine'de düzenlenen konserlerle süslendiğini söyledi.

İstanbul İl Eğitim Müdürü Yazıcı da Yunus Emre Enstitülerinin, Türkçenin tüm dünyada öğretilebilmesi için önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Herkesin evde kalmasının hayati önem taşıdığı salgın döneminde eğitim işini uzaktan eğitim bileşenlerinden çevrim içi ortamda da olsa kesintiye uğratmadan devam ettiriyoruz. Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkçe kurslarını dijital sınıflarda sürdürüyor. Kardeş okul projemizde yer alan Kosova Priştine Prenk Jakova Müzik okulu ile İstanbul Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisemiz de aynı çalışmaları birlikte Yunus Emre Enstitümüzün desteği ile sürdürüyor."

Priştine Belediyesi Eğitim Müdürü Shpresa Shala, konserin düzenlenmesi için fırsat sunan Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerini bildirerek, "Salgın dönemini göz önünde bulundurarak bu şartlarda bile iş birliğinizin sosyal medya ve dijital ortamda sürdürülmesi bizleri mutlu ediyor. Gelecek sene düzenleyeceğiniz ikinci yıl dönümü faaliyetinizi dijital ortamda değil de fiziken ortaklaşa icra edebileceğinizi umut ederim." ifadesini kullandı.

Mesajların paylaşılmasının ardından Priştine Prenk Jakova Müzik Lisesi ve İstanbul Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri dijital konser icra etti.

Konser Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitülerinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Türk ve Kosovalı öğrencilerden eğitimcilere dijital saygı konseri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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