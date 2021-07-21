Son dakika haberi: Türk ve Kazak bisikletçiler Anıtkabir'e pedal çevirdi

Son dakika habere göre Kazak ve Türk bisikletçiler, Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da yaptıkları geçidi Anıtkabir'de sonlandırdı.

Kazak ve Türk bisikletçiler, Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da yaptıkları geçidi Anıtkabir'de sonlandırdı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle Ümitköy Köprüsü-Anıtkabir güzergahında düzenlenen "Kazak-Türk Dostluğu Bisiklet Geçidi"ne Büyükelçi Abzal Saparbekuli, Kazak bisikletçi Damir Kushuyev, Federasyon yetkilileri ve çok sayıda Türk ve Kazak bisikletçi katıldı.

Yaklaşık 15 kilometrelik mesafeyi 1 saatte geçtiklerini belirten Saparbekuli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Damir Kushuyev üç hafta önce Türkistan'dan İstanbul'a gelerek Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümüne ithaf ettiği bisiklet turuna başlamıştı. Bursa, Afyon, Antalya, Muğla ve İzmir'den sonra Ankara'ya geldi. Biz de Ankara'da bu etkinliği düzenlemek istedik." diye konuştu.

Saparbekuli, etkinliğin Kazak-Türk kardeşliği ve ülkesinin 30. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiğini ifade ederek bu amaçla Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunduklarını söyledi.

Kushuyev de açıklamasında Türkiye'nin Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke olması nedeniyle bu etkinliği Türkiye'de düzenlediğini söyledi.

Turunu tekrar İstanbul'da tamamlayacağını dile getiren Kushuyev, "Antalya-Muğla-İzmir arasındaki yokuşlarda zorlansam da genel olarak kolaydı. Yollar çok güzeldi. Ülkenin her yerini beğendim." ifadesini kullandı.

Kushuyev, ülkesinin bağımsızlığına adadığı Türkiye bisiklet turu kapsamında şu ana kadar 2 bin kilometreyi aşkın yol kat ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya