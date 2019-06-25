Türk ve İtalyan yüzücüler, Erzurum'da kampta

AVRUPA'nın yüksek rakımdaki tek yüzme havuzu olduğu belirtilen Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu, İtalya ve Türk milli takımlarını ağırlıyor. Polonya, Hollanda, Almanya'dan sonra İtalyan yüzücüler de tesislere hayran kaldıklarını söyledi.

Deniz seviyesine 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 metresindeki Palan Otel'de kampa giren İtalya ve Türk milli takımlarının sporcuları, dağda kondisyon çalışmaları ile enerji depolarken, merkez Palandöken ilçesindeki 1900 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda da kulaç atıyor. Konakladıkları oteli ve dağın havasını mükemmel bulan Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en yüksek rakımına sahip, tam olimpik yüzme havuzunda bu yıl yapılacak olan olimpiyat A baraj ve Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Teknik ve taktik çalışmalarından sonra kuvvet kondisyon çalışmaları devam ediyor. Federasyonumuzun destekleriyle sporcular en iyi şekilde müsabakalara hazırlanıyor. Yoğun çalışma içerisindeyiz. Burası müthiş bir tesis, aynı zamanda İtalyan Milli takımı da burda. Federasyonumuz İtalya milli takımıyla birlikte dostluk çalışması yapıyor. 2021 yılında yapılacak U-21 Avrupa Şampiyonası'nı ülkemizde yapmayı planlıyoruz. Sporcuların programı içerisinde Akdeniz Oyunları'ndan sonra Avrupa Gençler Şampiyonası'nda elde ettiğimiz madalyalar sonrasında Dünya Şampiyonasında kısa kulvarda Emre'nin elde ettiği 5'incilik, Üniversiade için hedefimizi artırdı. Burada madalya beklentisi içindeyiz. Yaz dünya şampiyonasıyla 2019 sezonunu tamamlamak istiyoruz. Burada İtalyan yüzücülerle birlikte antrenman yapma olanağı bulduk. Böyle bir tesiste tecrübelerin artırılmasına sebep olacak. İtalyanlarla aynı havuz içerisinde istişareyle birlikte bilgi paylaşımları yapıyoruz. Onların bizi, bizlerin onları görmesi büyük bir motivasyon. Sonuçta sporcuların deneyimlerini artırması için güzel bir imkan oldu. Ülkemizde yüzmede yeni yeni yapılanmalara başlandı. İtalyanlar bu alanda biraz daha önde. Son yollarda aldığımız başarılarda bu büyük fark kapanmak üzere."

2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılma hakkı kazanan Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir ise "Şu an için tek sporcuyum. Çalışmalar yoğun geçiyor. Özellikle Olimpiyat Barajı'nı geçtikten sonra daha da yoğunlaştı, hedeflerimiz farklılaştı. Daha yüksek hedeflere yoğun bur şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Tam Olimpik Yüzme Havuzu, 1900 metre yüksekliği ile Avrupa'da tek. Yerli ve yapancı takımların yüksek irtifa kampı için tercih ettiği havuz, 10 kulvardan oluşuyor. Tam olimpik yüzme havuzu, bünyesinde fitness salonu ve sporcuların ısınmalarına imkan sağlayacak koşu parkuruna da sahip. Alman Milli Takımı'nın kampında tercümanlık yapan Tolga Tut, fırsat buldukça, Alman yüzücülere Erzurum'un tarihi ve turistik yerleri ile buz sporları salonlarını da gezdireceklerini söyledi.



Kaynak: DHA

- Erzurum