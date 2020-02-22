Türk ve İranlı ressamların eserleri aynı sergide buluştu

22.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:20

Türk ve İranlı ressamların eserlerinden oluşan "Sanatın Ortak Dili ile İran ve Türk Kültürü" karma resim sergisi Gaziosmanpaşa'da sanatseverlerle buluştu. İki milletin sanatçıların rengarenk eserlerinin yan yana yer aldığı sergi, 1 hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



Türk ve İranlı ressamların eserlerinin yan yana yer aldığı "Sanatın Ortak Dili ile İran ve Türk Kültürü" karma resim sergisi gerçekleştirilen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye alanındaki serginin açılış törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Berber ve Ahmet Bülbül, Türk ve İranlı sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı. 26 ressamın 36 eserinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini katılımcılar hep birlikte kesti. Ardından sanatseverler, geçmişten bugüne büyük bir etkileşime sahip olan iki milletin sanatçılarının oluşturduğu eserleri dikkatle inceledi. Kimi vatandaşlar, ressamların fırçasından çıkan rengarenk tabloların fotoğrafını çekti. Programda, sergide büyük emeklerle ortaya çıkardıkları eserlerle yer alan ressamlara plaket takdimi de yapıldı. Türk ve İranlı ressamların eserlerini buluşturan sergi, 1 hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



"İranlı ve Türk sanatçılarımızın ortak kültürünü paylaştığı bir serginin açılışını yaptık"



Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, Türk ve İranlıların geçmişten bugüne büyük bir kültürel etkileşime sahip iki millet olduğunu söyleyerek, sanatçıları başarılı eserlerinden dolayı kutladığını belirtti. İki ülke sanatçılarının eserlerinin birlikte yer aldığı serginin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bülbül, "Bugünde gerçekten İbn- i Haldun'un dediği gibi "coğrafya kaderdir" dediğimiz ve bizi coğrafyamızda buluşturan İran ve Türk kültürü ne zaman ortak ürünler oluşturur, sanatsal çalışmalara katkı sağlar işte o zaman kaynaşmanın gerçek anlamda zirve yaptığı anlamına gelir. Bugün de yüzyıllardır ortak kader birliği yaptığımız İranlı ve Türk sanatçılarımızın ortak kültürünü paylaştığı bir serginin açılışını yaptık" dedi.



"İran ve Türkiye'nin kültürleri birbirine çok yakın"



Türkiye'de açılan serginin kendileri için çok özel olduğunu ifade eden İranlı sanatçılardan Mehdi Ahuray, "Ben soyut kara kalem resim yapıyorum. Genelde portre üzerine resim çalışıyorum. Yaklaşık 13 senedir resim yapıyorum. Beş senedir ders veriyorum. 2 senedir İstanbul'da ders veriyorum. İran ve Türkiye'nin kültürleri birbirine çok yakın. İki ülkenin sanatçıları bir arada resimlerini sergiledi" şeklinde konuştu.



"Birliktelikten gurur duyuyorum"



İki ülkenin sanatçıların resimlerinin birlikte sergilenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden ressamlardan Mukadder Karaterzi, "15 senedir devam ediyorum. Resmim, bir buçuk ay gibi bir sürede tamamlandı. Çok mutluyum, birliktelikten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA