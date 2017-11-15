Türk ve Bangladeşli Eczacılık Şirketleri Ankara'da Buluştu

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği ve Bangladeş Eczacılık Endüstrisi Kurumu tarafından düzenlenen seminerde iki ülkenin ilaç firmaları bir araya geldi.



Seminere, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz'ün yanı sıra Türk ve Bangladeşli ilaç firmalarının yetkilileri katıldı. Türkiye'den 25, Bangladeş'ten 9 firmanın katıldığı seminerde, iki ülkenin ilaç firmaları arasındaki iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.



Seminerde konuşan Yegin, iki ülke arasındaki tarihten günümüze gelen dostluğa dikkati çekti ve bu dostluğun artırılması için karşılıklı gayretin mevcut olduğunu dile getirdi.



Sağlık alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması için düzenlenen seminerin önemine değinen Yegin, "İki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması için biz de Çalışma Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığımızla beraber üzerimize düşen gayreti göstereceğiz." dedi.



Yegin, Myanmarlı Müslümanlara kucak açan Bangladeş'e teşekkür ederken, Bangladeş'ten Türkiye Maarif Vakfı'nın bölgedeki çalışmalarına katkı vermesini beklediklerini söyledi.



Büyükelçi Sıddıki ise ülkesinin son yıllarda ekonomik olarak büyük bir atılım gerçekleştirdiğini, özellikle ilaç sanayinde büyük başarılara imza attıklarını anlattı. Seminerin tek taraflı olmadığını ifade eden Sıddıki, "Sadece biz kendi mallarımızı Türkiye'ye satalım demiyoruz, biz de Türkiye'den mal ihraç etmek istiyoruz. İki ülke firmaları arasında yakınlaşma sağlanırsa çok büyük işlere imza atabilirler." ifadelerini kullandı.



İki ülkenin ilaç firmaları arasındaki ilk olma özelliğini taşıyan Ankara'daki seminerin, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.