Türk ve Azerbaycanlı öğretmenler Kovid-19'a dikkat çekmek için video hazırladı
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Türk ve Azerbaycanlı öğretmenler Kovid-19'a dikkat çekmek için video hazırladı

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Merkezi tarafından yürütülen "İki devlet, tek millet, tek yürek" projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Azerbaycan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan öğretmenler, birbirlerine destek olmak ve sağlıklı...

13.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:28

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Merkezi tarafından yürütülen "İki devlet, tek millet, tek yürek" projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Azerbaycan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan öğretmenler, birbirlerine destek olmak ve sağlıklı bir gelecek çağrısı yapmak için bir video hazırladı.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da farklı branşlarla görev yapan öğretmenler, Kovid-19 sürecinde birbirlerine destek olmak ve sağlıklı bir gelecek çağrısı yapmak için video çekti.

İki ülkenin bayraklarının yer aldığı videoda 15 öğretmen görev aldı.

Projeye katılan, dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Samsunlu Dilek Livaneli, AA muhabirine, küresel salgın döneminde öğretmenlerin motivasyonlarının çok önemli olduğunu ve bu motivasyonun uzaktan eğitimle dahi olsa öğrencilere yansıdığını aktardı.

İki ülke öğretmenlerinin büyük bir duyarlılık ve emekle bu projede yer aldığını dile getiren Livaneli, "Birlik mesajı vermek her iki ülke öğretmenleri arasındaki bağı da güçlendiriyor. İki kardeş ülkenin bayrakları, büyük umut ve motivasyonla konuşan 15 öğretmenin yer aldığı videoda dalgalandı. Videonun sonunda öğretmenler herkese virüse karşı mücadelede birleşmeleri için çağrıda bulundu. İki dilde 'Birlikte daha güçlüyüz' çağrısı yaptık. Gerek sosyal medyada gerekse ulusal ve uluslararası platformda kamu spotu etkisi ile videoyu paylaşarak her kesimden insanları bu süreçteki önlemlere ve duyarlılıklar konusuna dikkat çekmiş olacağız." dedi.

Livaneli, her iki ülke öğretmeninin gelecekte başka projelerde iş birliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Projede Türkiye'den Livaneli'nin yanı sıra Özlem Çerezci, Semih Esendemir, Tuğba Harmankaya, Selçuk Yusuf Arslan, Hasan Basri Özcan, Büşra Akkiren, Caner Sarıoğlu ile Azerbaycan'dan Mahammad Garakishiyev, Könül Tahirova, Orkhan Mammadov, Elnur Gasimov, Ajdar Salmanov, Samira Amraho, Shahla Mammadli yer aldı.

Türk ve Azerbaycanlı öğretmenler Kovid-19'a dikkat çekmek için video hazırladı

Kaynak: AA

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