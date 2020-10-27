"Türk ürünlerine boykot gündemimizde yok" diyen Fransız Bakan'dan AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye karşı önlem alın
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"Türk ürünlerine boykot gündemimizde yok" diyen Fransız Bakan'dan AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye karşı önlem alın

27.10.2020 20:04 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:29

Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını bildiren Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilgili skandal bir çağrıda bulundu. Riester, AB'den Türkiye'ye karşı önlem alınmasını istedi.

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester'den haddini aşan bir açıklama geldi. Riester, AB'nin bir dahaki zirvede Türkiye'ye yönelik önlemler alması için çağrıda bulundu.

Riester, "Bir dahaki AB zirvesinde, Avrupa'nın çıkarlarını ve Avrupa değerleri daha iyi koruyabilmesi için güç dengesini kuvvetlendirecek kararları alması gerek" diye konuştu.

'Türk ürünlerine boykot gündemimizde yok' diyen Fransız Bakan'dan AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye karşı önlem alın
Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester

"TÜRK ÜRÜNLERİNE BOYKOT GÜNDEMİMİZDE YOK"

Öte yandan Riester, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türk ürünlerine boykotun gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesi nedeniyle Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrılarının sınırlı olduğunu belirten Fransız Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına da tepki göstermişti.

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