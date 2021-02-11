Mobil baz istasyonu atağı sürüyor; yüzde 95'e ulaştı
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Mobil baz istasyonu atağı sürüyor; yüzde 95'e ulaştı

11.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:44
Mobil baz istasyonu atağı sürüyor; yüzde 95'e ulaştı

Türk Telekom, 8 ili bünyesinde barındıran Adana Bölge Müdürlüğü'nde 2 bininci mobil sahasını hizmete açtığını duyurdu.

Türk Telekom, 8 ili bünyesinde barındıran Adana Bölge Müdürlüğü'nde 2 bininci mobil sahasını hizmete açtığını duyurdu. Böylelikle 4.5G kapsaması bölge genelinde yüzde 95'ye yükseldi.

Türk Telekom, Türkiye'nin güneyindeki 8 ilin bağlı olduğu Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 bininci mobil sahasını hizmete açtı. Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis illerini kapsıyor.

4.5G KAPSAMASI BÖLGE GENELİNDE YÜZDE 95'YE YÜKSELDİ

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 2 bine çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G'de yüzde 99, 3G'de yüzde 97 ve 4.5G'de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık. Bölgede yaşayanlar artık çok daha konforlu bir iletişim kurabilecekler."


Mobil baz istasyonu atağı sürüyor; yüzde 95'e ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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