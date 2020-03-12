Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2. maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 18 sayı farkla 84-66 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

12.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:10
Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2. maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 18 sayı farkla 84-66 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2'nci maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'ya konuk oldu. İlk dakikalarda iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, ilk 9 dakika 18-18 eşitlikle geçildi. Son bölümde dış atışlarda isabet sağlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmada diri bir görüntü çizen Türk Telekom, rakibinin boyalı bölgede etkin olmasını engelledi. Ev sahibi ekip, farkı belirli seviyelerde tutmaya gayret etse de özellikle T.J. Campbell ve Nick Johnson'un çabaları konuk ekibin maça ortak olmasını sağladı. 17. dakikada Moustapha Fall ile öne geçen başkent ekibi, çizgi dışından kullandığı atışlarda isabet sağlayarak farkı açtı ve soyunma odasına 46-37'lik üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARIDA OYUNUN KONTROLÜ TÜRK TELEKOM'DA

Maçın ikinci yarısında Türk Telekom oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. 22. dakikada farkı 16 sayıya çıkaran başkent ekibi, Nick Johnson'un sayılarıyla farkı korudu. Dar rotasyonda oyuncularından maksimum verim alan Türk Telekom, final çeyreğine kadar farkı 20 sayı civarında tuttu. Etkili savunmasıyla rakibinin farkı kapatmasını engelleyen Türk Telekom, mücadeleden 84-66 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Nick Johnson 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, T.J. Campbell 16 sayılık katkı sağladı.

Türk Telekom'un çeyrek finaldeki rakibi, JDA Dijon - Nizhny Novgorod maçlarının sonucuna göre belli olacak.

Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 6, İsmet Akpınar, Birkan Batuk 6, Burak Can Yıldızlı 13, Oğuz Savaş 23, Can Kaan Turgut 5, Djurisic 8, Samet Geyik, Ömer Utku Al 5, Çağdaş Kayabaşı, Sabahattin Can Göndür

Türk Telekom: Campbell 16, Enes Taşkıran 12, Johnson 27, Metin Türen 7, Fall 10, Şafak Edge 3, Kadji 9, Polat Kaya, Egemen Güven, Efe Beşok, Ercan Bayrak

1. Periyot: 22-18

Devre: 37-46

3. Periyot: 51-68

(İHA)

Kaynak: İHA

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Manşet

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