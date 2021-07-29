Türk Telekom'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Telekom'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Türk Telekom'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Özdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, kurumlar arası ortaklaşa yapabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Özdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, kurumlar arası ortaklaşa yapabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Melikgazi'de iletişim alanında alt yapı çalışmalarının son teknoloji ile devam ettiğini bir çok mahallede yenileme çalışmaları yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Sayın Ahmet Özdoğan belediyemizi ziyaret ettiler. Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen önemli yenilikler var. İletişim ve teknolojik altyapının iyi kurulmasın ülkelerin olmazsa olmazlarıdır. Türk Telekom bu tip yatırımlarda ülkemizin önemli kuruluşlarından birisidir. Melikgazi'mize fiber altyapı yatırımı konusunda ve telefon direklerinin yer altına alınması konusunda destek veren Türk Telekom'a teşekkür ederim. Ahmet Özdoğan Bey ile mahallelerimizdeki alt yapı ve kazı çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. 2021 yılında Türk Telekom ve belediyemizin birlikte yürütmüş olduğu internetin alt yapı yenileme ve kazı çalışmalarını da masaya yatırdık. Bu tür ziyaretler kurum ve kuruluşlar arasında fikir alış verişinde bulunularak iş planlarımızı ve yapacaklarımızı görmemizi sağlıyor. Melikgazi halkımıza hizmet olarak birçok yatırım gerçekleştiriyoruz. Nazik ziyaretleri için Ahmet Bey'e teşekkür ediyor, hemşehrilerimizin iletişim kalitesini arttırmaya yönelik işbirliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Türk Telekom'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Türk Telekom'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Eda Erdem Aytaç Kara Hakan Reçber Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Telekom'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:21:56. #1.14#

title