Türk Telekom'dan açıklama: İnternetteki yavaşlama siber saldırılardan kaynaklı
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Türk Telekom'dan açıklama: İnternetteki yavaşlama siber saldırılardan kaynaklı

Türkiye'de internet erişimiyle ilgili yaşanan sorunlar hakkında açıklama yapan Türk Telekom, bu duruma "tüm dünyada yaşanan siber saldırıların" sebep olduğunu duyurdu. Kurum, bilgisayar korsanlarının "Alan Adı Sistemi"ni (DNS) hedef aldığını belirtti

20.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:03
Türk Telekom'dan açıklama: İnternetteki yavaşlama siber saldırılardan kaynaklı

'de internet erişimiyle ilgili yaşanan sorunlar hakkında açıklama yapan , bu duruma "tüm dünyada yaşanan siber saldırıların" sebep olduğunu duyurdu. Kurum, bilgisayar korsanlarının "Alan Adı Sistemi"ni (DNS) hedef aldığını belirtti.


Dünyanın en büyük arama motoru Google ile Gmail gibi servislerde erişim sorununun yaşanması ve internetin yavaşlamasının ardından Türk Telekom'dan açıklama geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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