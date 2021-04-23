Son Dakika | 23 Nisan'a özel dijital şenlik; çocuklar çevrim içi müze gezdi
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Son Dakika | 23 Nisan'a özel dijital şenlik; çocuklar çevrim içi müze gezdi

Son Dakika | 23 Nisan'a özel dijital şenlik; çocuklar çevrim içi müze gezdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Günışığı projesinde yer alan az gören çocuklara İstanbul Modern iş birliğiyle geliştirilen Sanatın Günışığı Eğitim Programı kapsamında çevirim içi müze turu yaptırdı.

Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Günışığı projesinde yer alan az gören çocuklara İstanbul Modern iş birliğiyle geliştirilen Sanatın Günışığı Eğitim Programı kapsamında çevirim içi müze turu yaptırdı. Şirket çalışanlarının çocukları ise Barış Manço'nun bir döneme damgasını vuran Adam Olacak Çocuk programında Doğukan Manço ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinde olan çocuklar için çevrim içi etkinlikler düzenledi. Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği 'Günışığı' projesine dahil olan az gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir arada kutladı.

İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan 'Sanatın Günışığı Eğitim Programı' kapsamındaki etkinlikte çocuklar için çevirim içi müze turu düzenlendi. Turda, Abidin Elderoğlu, İhsan Cemal Karaburçak, Jennifer Steinkamp'ın yapıtlarının yer aldığı müze koleksiyonundan bir seçki tanıtılırken çocuklarla interaktif bir etkinlik yapıldı.

ADAM OLACAK ÇOCUK PROGRAMI İLE EĞLENCELİ DAKİKALAR

Şirket çalışanlarının çocukları da bugüne özel düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi. Barış Manço'nun efsane Adam Olacak Çocuk programının bayrağını başarı ile taşıyan, Doğukan Manço çocuklarla çevirim içi buluştu.

Sihirbaz şovu, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle keyifli vakit geçiren çocuklar, emojiler ile masal tahmin etme yarışmasına da katıldı.


Son Dakika | 23 Nisan'a özel dijital şenlik; çocuklar çevrim içi müze gezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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