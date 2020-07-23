Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı belli oldu
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Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı belli oldu

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin'in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı belli oldu
23.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:44

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin'in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin uygun görüldü.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA

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