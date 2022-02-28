Türk sivil toplum örgütü, Pakistan'da 41 su kuyusu açtı

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER), Pakistan'ın Muzaffergarh şehrinde 41 su kuyusu açtı.

PAMDER Pakistan Koordinatörü Talha Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent İslamabad'a yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Muzaffergarh'ta ANDA Derneği ile iş birliğinde 41 su kuyusu açtıklarını söyledi.

Uğurlu, yıl başından beri 101 su kuyusu açtıklarını aktararak 2005'ten bu yana Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde 2 bini aşkın su kuyusunu hizmete aldıklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra eğitim ve insani yardım gibi alanlarda da faaliyet yürüttüklerini vurgulayan Uğurlu, bu kapsamda Türkiye'den Pakistan'a gelen öğrencilere destek olduklarını kaydetti.

ANDA Derneği adına Pakistan'a gelen Esra Kılıç, elektriği ve suyu olmayanlara bu yardımı ulaştırmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

PAMDER, daha önce de Muzaffergarh'ta çok sayıda su kuyusu açmıştı. Kurak iklime sahip Muzaffergarh'ta mayıs, haziran ve temmuzda ortalama sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.