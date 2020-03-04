Türk SİHA'ları Esed'e göz açtırmıyor! Rejime ait Rus yapımı Pantsir imha edildi

04.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:58

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hain saldırısı sonrası 34 şehit vermemizin ardından Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Bu doğrultuda TSK, rejim unsurlarını vurmaya devam ediyor. Son olarak Serakib kentinde Rus yapımı hava savunma sistemi olan Pantsir S-1, Türk SİHA'ları tarafından imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya'nın kontrolünde bulunan noktalara başarılı operasyonlar yürütüyor. Bölgede kullandığı teknoloji gücüyle dünyanın konuştuğu Türk ordusu, İHA ve SİHA'larla Esed rejimine ağır yaralar vermeye devam ediyor.

SİHA'LAR NEFES ALDIRMIYOR

Rusya'nın ürettiği ve Serakib bölgesinde konuşlandırdığı Pantsir S-1 hava savunma sistemi, Türk ordusuna ait SİHA'lar tarafından yerle bir edildi. SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların görüntüleri paylaşıldı. Öte yandan görüntülerde sistem radarının aktif olduğu görülüyor.

TSK, RUS YAPIMI 3 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Barış Pınarı Harekatı doğrultusunda Esed rejimine ait 3 adet Rus yapımı savaş uçağı düşürülmüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 ve L-39 tipi uçak düşürülmüştür." ifadelerine yer verilmişti.