TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI İNCİ ÇAYIRLI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı'nın törenine ailesi, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı'nın törenine ailesi, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta sanat camiası olmak üzere baş sağlığı mesajı dileyerek, "İnci Çayırlı, her açıdan çok büyük bir sanatçıydı. Müstesna bir geleneğin temsilcisiydi. Müzik dünyamızın en önemli üstatlarının yanında yetişmişti. Yüksek sanat kalitesinin yanında genç sanatçılar için örnek teşkil eden duruşundan hiçbir zaman taviz vermemişti. Sadece sanatseverlere değil, bir hoca olarak yetiştirdiği öğrencilerin arasında da unutulmaz bir isim olarak kalmayı başardı. Sanata verdiği değer, Türk müziğine kattığı her şey için kendisine müteşekkiriz. " diye konuştu.

Kızı Canan Atalay, annesinin yaklaşık 70 yıldır sanatına ve ülkesine duruşundan ödün vermeden saygıyla ve sevgiyle hizmet ettiğini söyledi.

Atalay, İnci Çayırlı gibi bir anneye sahip olmaktan dolayı onurlu olduğunu dile getirerek, "Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve 'sana vasiyetimdir' dediği 'Birtanem'in sözleri gibi, 'bir sabah kalktım birtanem sen yoksun. ' Bana bıraktığın bu onurlu miras ve bana öğrettiğin her şey için minnetarım. " ifadelerini kullandı.

Törenin ardından usta sanatçı, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

(03. 09. 2021)

Kaynak: Habermetre