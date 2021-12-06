Türk Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi

KASTAMONU (AA) - Çorum, Kastamonu, Tokat ve Amasya'da, Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebini vurgulamak amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Çorum Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen sendika üyeleri, "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" taleplerini dile getirdi. Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, gazetecilere, sağlık çalışanlarının tamamının ücretlerine zam yapılması için 3 Aralık'ta bir saatlik iş bırakma eylemi yaptıklarını, bugün de gün boyu eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Sağlık personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omuz omuza savaş verdiğini, tüm sağlık çalışanları için makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikası benimsenmesini istediklerini belirten Gök, "Doktorlarımız zammı hak ediyor, yapılsın, itirazımız olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır." dedi.

Kastamonu

Türk Sağlık Sen Kastamonu Şubesi üyeleri de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı

Şube Başkanı Cengiz Büyükkapucu, yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının beklentisinin makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi olduğunu aktardı.

Sağlık personelinin salgın döneminde canla başla çalıştığını ifade eden Büyükkapucu, "Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı; hizmetlisinden profesörüne kadar hepsi değerlidir. Biz de çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığı kabul ederiz ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz." diye konuştu.

Tokat

Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde açıklama yapan Türk Sağlık Sen Tokat Şube Başkanı Mahmut Demir, "Pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar, ?tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan devletine ve milletine hizmet eden cefakarlar, kısacası cefanın taliplileri sağlık çalışanlarımızın tamamıdır, ayrı gayrı olmaz." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının bir bütün olduğunu anlatan Demir, ayrımcılığı kabul etmediklerini vurguladı.

Amasya

Sendikanın Amasya Şubesi üyeleri de Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Şemsettin Dümen, sağlık emekçilerinin haklarını savunmak için mücadele verdiklerini dile getirdi.

Ayrıca, sendika üyelerince Taşova, Suluova ve Merzifon ilçelerinde de basın açıklamaları yapıldı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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