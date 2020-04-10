Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla koronavirüs salgını kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktasındaki polislere baklava ikramında bulundu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla koronavirüs salgını kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktasındaki polislere baklava ikramında bulundu.

Çay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla ilçe giriş ve çıkında görevli trafik polislerini ziyaret etti.

Polislerin günlerini kutlayan Çay, ekiplere baklava ikramında bulundu.

Daha sonra Çay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Uyguralp'i ziyaret etti.

Kaynak: AA