Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü Kutlamaları

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Beypazarı ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şehitlik ile şehit polislerin aileleri ziyaret edildi.

Etkinlikler kapsamında engelli çocuklar, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yurtsever, çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul eden Yurtsever, Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Ertuğrul Dönmez Merkez Karakol Amirliği'nin bu günden başlamak üzere hafta sonuna kadar halkın ziyaretine açık olacağını söyledi.

Kaynak: AA