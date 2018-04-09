Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü - Mardin/

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek verdi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Polisevinde verilen yemekte yaptığı konuşmada, üstlendikleri bu zorlu ve onurlu bu görevin sorumluluğunu kuruluş tarihi olan 10 Nisan 1845 tarihinden itibaren şerefle yürüttüklerini söyledi.

Hukukun üstünlüğü, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde huzurun inşası için çalıştıklarını dile getiren Onar, "Bu kapsamda personelimizin göstermiş olduğu gayretli çalışmalarda ilimizde 2016 yılları ile 2017 yılları istatistiklerine baktığımızda asayiş olaylarında yüzde 2, suçların aydınlatmasında yüzde 4, terör olayların da da yüzde 50'lik bir azalma yaşanmıştır." dedi.

Programa Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri de katıldı.

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-Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Kadirli'de anaokulu öğrencileri, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polis ve asker kıyafeti giyerek gösteri yaptı.

Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şehit Polis Emre Yalçın Anaokulu bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Polis, asker ve yöresel kıyafetler giyen minikler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Programa katılanlara zeytin dalı ve Türk bayrağı hediye eden öğrencilerin skeç ve diğer gösterileri ilgiyle izlendi.

Okul Müdürü Yusuf Hazır, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı yürekten kutladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin huzur ve asayişi için zaman sınırı olmaksızın çalışan emniyet güçlerimizin her zaman en büyük destekçisiyiz. Çocuklarımız da polis ağabeylerine duydukları sevgi ve güveni dile getirdiler. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay da çocukların polise olan sevgisinin kendilerine güç verdiğini söyledi.