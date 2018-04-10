Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla polisler için yemek programı düzenlendi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı tarafından ilçede görev yapan polisler için yemek programı yapıldı.

Bir tesiste gerçekleştirilen yemeğe İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amiri Kubilay Yurtseven, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve eşleri katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Sevinç, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolasıyla polis teşkilatına gösterdiği ilgi ve alakadan, Belediye Başkanı Atlı'ya da düzenlediği yemekten dolayı teşekkür etti.