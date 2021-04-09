Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı
Anadolu Ajansı / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla Kulp ilçesinde mevlit programı düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla Kulp ilçesinde mevlit programı düzenlendi.
Kulp İlçe Emniyet Amirliği personellerince anaokulu ve ilkokullardaki öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Merkez Camisinde şehit polisler için mevlit verildi. Cuma namazının ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş