Türk Polis Teşkilatı'nın 175'nci Kuruluş Yıldönümü
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Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'nci Kuruluş Yıldönümü

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Türk Polis Teşkilatının 175'inci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle birer mesaj yayımladı.

09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:44
Türk Polis Teşkilatı'nın 175'nci Kuruluş Yıldönümü

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Türk Polis Teşkilatının 175'inci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle birer mesaj yayımladı.

Mücahit Durmuşoğlu mesajında gücünü yasalardan ve milletinden alan emniyet teşkilatının her daim milleti ile iç içe olduğunu belirtti.

Milletin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerine teşekkür eden Durmuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatımız köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır, tüm vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelen emniyet teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve işbirliği sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artırmıştır. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız polis teşkilatımızın 175'inci kuruluş yıl dönümünü ve haftasını kutluyor, Şehit polislerimize ve tüm Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar, tüm emniyet mensubu kardeşlerimize de görevlerinde başarılar diliyorum."

İsmail Kaya da, ülkenin kalkınmasında, ilerlemesinde, ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan polis teşkilatının huzurun, istikrarın, güvenin, devlet-millet birliğinin sembolü olduğunu kaydetti.

Türk Polis Teşkilatı'nın, 175 yıldır ülkenin huzur ve güven ortamının korunmasında en büyük güvencesi olduğunu belirten Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, fedakar, özverili üstün bir vazife anlayışıyla, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için cansiperhane görev yapan emniyet güçlerimiz, vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkatin eli, şefkatin kapısıdır. Polis Teşkilatımız köklü tarihi, kurulduğu günden bu yana kazanmış olduğu bilgi ve tecrübeyi en iyi şekilde yansıtmakta olup, halkımızın güveni, desteği ve işbirliği sayesinde kamu hizmet kalitesini de her geçen gün istikrarlı bir şekilde artırmaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA

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