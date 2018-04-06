Türk Polis Teşkilatı Mardin'de Şehitlerini Andı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Garnizon Şehitliği'nde tören gerçekleştirdi.

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve beraberinde emniyet mensupları Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü kuruluş yıl dönümü ve polis haftası kapsamında Mardin Garnizon Şehitliği'nde tören gerçekleştirerek vatan topraklarını savunurken yaşamını yitiren asker ve polislerin kabirlerine karanfiller bıraktı.

Mardin Garnizon Şehitliği'nde saat 16.00'da gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Özel harekat polislerinin saygı atışı yaptığı törende İl Müftüsü İsmail Çiçek şehitler için dua etti. Törene AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, AK Parti Mardin İl Başkan Nihat Eri, güvenlik güçleri ve şehit yakınları katılarak şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit annesi Ayşegül Tutakbala, bütün güvelik güçlerine dua ettiklerini belirterek;"Aziz şehitlere Allah'tan rahmet diyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bütün asker ve polislerimizi Allah korusun, onlarla beraber olsun. Bütün dualarımız onlarla." dedi. - MARDİN