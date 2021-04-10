Türk Polis Teşkilatı kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Türk Polis Teşkilatı tarihi nedir?

Çok eski zamanlara dayanan Polis Teşkilatı, 1845 yılında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 10 Nisan'da kurulmuştur. Osmanlı Devleti zamanında kurulan teşkilat, 1845 yılından bu yana devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu? Kim tarafından kuruldu? Polis Teşkilatı kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Türk Polis Teşkilatı tarihi nedir?

Çok eski zamanlara dayanan Polis Teşkilatı, 1845 yılında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 10 Nisan'da kurulmuştur. Osmanlı Devleti zamanında kurulan teşkilat, 1845 yılından bu yana devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu? Kim tarafından kuruldu? Polis Teşkilatı kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Türk Polis Teşkilatı tarihi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TÜRK POLİS TEŞKİLATI KURULUŞU

Çok eski zamanlara dayanan Polis Teşkilatı, 1845 yılında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 10 Nisan'da kurulmuştur. Osmanlı Devleti zamanında kurulan teşkilat, 1845 yılından bu yana devam etmektedir.

Türk Polis Teşkilatının temelleri, 10 Nisan 1845'te İstanbul'da, "Polis" adında bir teşkilatın kurulmasıyla atıldı.

Yeni kurulan polis teşkilatının görevleri, yine aynı tarihte yayımlanan "Polis Nizamnamesi"nde yer aldı.

Tanzimat ve Islahat hareketleri çerçevesinde, Avrupa'daki örneklere göre bir polis teşkilatı kurulmasına yönelik atılacak adımlara, 1876'da birinci meşrutiyetin ilanından sonra oluşan hükümet programında yer verildi. Program doğrultusunda 1879'da "Zaptiye Nezareti" kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün bugünkü görevlerini yürüten "Zaptiye Nezareti", 1909'da kaldırılarak yerine "Dahiliye Nezareti"ne bağlı ve polis işlerinin yürütülmesiyle görevli "Emniyeti Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti oluşturuldu.

Emniyeti Umumiye Müdürlüğünün görevi, 9 Aralık 1913'te çıkarılan "Dahiliye Nezareti Teşkilat Nizamnamesi"nde, "Memleketin emniyet ve inzibatına taalluk eden her türlü umum ve muamelatı takip ve o babtaki muhaberat ile polis teşkilat ve mekteplerini idare etmek." olarak belirlendi.

EMNİYET TEŞKİLATININ İLK BİRİMLERİ

Emniyeti Umumiye Müdürlüğü, başlangıçta "emniyet", "memurin", "levazım", "muhasebe" ve "tahribat" şubelerinden oluştu. İlerleyen tarihlerde bunlara "heyet-i istihbariye", "seyrüsefer", "ecanip" ve "takibat-ı adliye" gibi birimler eklendi.

Polis Nizamnamesinin, 21 Mayıs 1913'te çıkarılmasıyla, polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileri, derece, sınıf, mesleğe giriş, yükselme ve diğer tüm özlük işleri, soruşturma, yargılama, istifa, tayin, izin, cezalandırma, levazım işleri, kıyafeti ve davranış biçimleri ile polis karakolları ve görevleri yeniden düzenlendi.

Polisin, piyade, süvari ve sivil olmak üzere 3 sınıfa ayrıldığı bu nizamnamede, Başkent Polis Teşkilatı, diğer illerden ayrı düşünüldü, illerde polis müdürlüğü kurulacağı, liva ve kazalarda birer amirin yönetiminde yeteri kadar polis bulunduracağı belirtildi.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI

Türk Polis Teşkilatı, 2020 sonu verilerine göre, 328 bin 963 personeliyle hizmet veriyor.

Emniyet personelinin 313 bin 215'i emniyet hizmetleri, 15 bin 748'i ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor.

Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 6,6'sını polis amirleri, yüzde 84,1'ini polis memurları, yüzde 9,3'ünü ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3 bin 499 emniyet müdürü, 553 emniyet amiri, 554 başkomiser, 4 bin 707 komiser, 11 bin 250 komiser yardımcısı, 2 bin 214 kıdemli başpolis memuru, 1894 başpolis memuru, 259 bin 302 polis memuru, 29 bin 242 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.

Polislerin yüzde 93'ü erkek, yüzde 7'si ise kadınlardan oluşuyor.