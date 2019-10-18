Türk öğrenciler her yerde gurur kaynağı

18.10.2019 14:46

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Türk Dili konuşan ülkelerden gelerek, yüksek öğrenimini GAÜ'de başarıyla tamamlamış mezunlarının yüksek oranlara sahip sayısı ile gurur duyduklarını söyledi.



T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen; 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi)' Devlet Başkanları 7. Zirvesi'nde seslendirdiği "Türk üniversitelerinden mezun olan on binlerce öğrencimiz, bugün Türk dünyasına gururla hizmet ediyor. Başta kültür ve eğitim olmak üzere; bilim, tarih, gençlik, spor, arşiv, kütüphanecilik gibi alanlardaki çalışmalarımızı artırarak sürdürmeliyiz" ifadelerinin, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı; Resmi Twitter Hesabı'ndan da paylaşımı üzerine bir değerlendirme yapan Serhat Akpınar, "35 yıllık geçmişe sahibiz. Köklü bir üniversite olarak; Bugüne kadar başta Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan'da ve Gagavuzya gibi özerk bölgelerde olmak üzere, Türk dünyası ülkeleri ile yüksek öğretim alanındaki kurulabilmiş en yakın ilişkilerin öncüsü olduk" dedi.



"Her türlü engele rağmen mücadelemizi sürdürdük"



Akpınar, 'çok uluslu bir kampüs'ün tüm mezunları kadar; ülkelerine veya çalışma amacıyla dünyanın diğer ülkelerine 'GAÜ Diploması' ile dönmüş diğer örnekleri gibi, 'Türk Dili' konuşan ülkelerden gelen çok yüksek sayıdaki mezun ile ayrı bir gurur duyduğunu belirterek; " Türk coğrafyasındaki çabalarımız ile ilgili olarak, karşılaştığımız zorluklara rağmen, yılmadan daha ileriye taşımaktan hiçbir şekilde vazgeçmedik. Üstelik, geçmişte ilgili ülkelerdeki çalışmalarımızda, başta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve temsilcilerinin desteğine rağmen, kendi ülkemizden gelen negatif sesler ile karşı karşıya kaldık. Engellenme, itibarsızlaştırma girişimlerine maruz kaldık. Buna karşın yalnızca mücadele edip, ülkemiz adına bu oranlara ulaştık. Girne Merkez Kampüsümüzden tüm dünyaya yayılan bir 'network' kurduk. Durduk mu? Hayır! Bu yıl başlattığımız, 'Uluslar Projesi 35' misyonu ile özellikle Türk dünyasının ülkeleri ile ilişkilerimizi daha da büyütüp, binlerce mezuna ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



"Öncü olmaya devam edeceğiz"



Akpınar açıklamalarının son bölümünde; Uzun yıllardır TÜRKSOY ile sürdürdükleri çalışmalara değinerek, çok sayıda ortak çalışma ve organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatıp, "T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türk Ülkeleri' ile ilgili işaret ettiği bu ivmenin, ülkemizdeki öncü paydaşı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA