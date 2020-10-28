Türk Ocakları Adana Şubesi'nden Azerbaycan'a destek
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Türk Ocakları Adana Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

28.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:27
Türk Ocakları Adana Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

Türk Ocakları Adana Şubesi, basın açıklamasıyla Azerbaycan'a destek verdi.

Türk Ocakları Adana Şubesi, basın açıklamasıyla Azerbaycan'a destek verdi.

Türk Ocakları Adana Şubesi üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek için İnönü Parkı önünde bir araya geldi.

Türk Ocakları Adana Şube Başkanı Ömer Volkan Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere saldırarak savaş suçu işlediğini söyledi.

Ermenistan'ın sivil katliamlarını ve dünyanın bu katliamlara sessiz kalmasını protesto ettiklerini belirten Çiçek, "İşgalci Ermenistan terör devleti ve en büyük destekçisi Fransa'yı lanetliyor, yaşanan tüm bu katliamlara sessiz kalan sözüm ona dünya devletlerini kınıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünyayı Azerbaycan'ın uluslar arası hukuktan doğan haklarını tanımaya, Ermeni teröristlerin masum sivilleri katletmesine dur demeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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