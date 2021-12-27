Türk Müziği Korosu'ndan muhteşem konser

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Müziği Korosu, gerçekleştirdiği konser ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

BUÜ Türk Müziği Korosu, yılın son konserini Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenledi. Şef Süveyda Merzifonlu önderliğinde çok sayıda eserin seslendirildiği konserin konuk sanatçıları kanuni Bekir Reha Sağbaş ile ses sanatçısı Seher Sağbaş çifti oldu.

Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve eski Rektörlerden Prof. Dr. Kamil Dilek eşleri ile birlikte katıldı. Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen'in de hazır bulunduğu konseri akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci de izledi.

Konserin ardından sahneye çıkan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Bu program için İstanbul'dan teşrif eden, verdiği bilgiler ve icrası ile gönül telimizi titreten Reha Sağbaş'a, sanatkar Seher Sağbaş'a, koro şefimiz Süveyda Merzifonlu'ya ve koroda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyorum" dedi. Rektör Kılavuz, gecenin sonunda gelen talepler doğrultusunda Avni Anıl'ın "Dil Şad Olacak Diye Kaç Yıl Avuttu Felek" eserini seslendirdi.

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