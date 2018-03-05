Türk Madencilerin Kanada Çıkarması

Dünya madenciliğinin en büyük organizasyonlarından biri olan PDAC 2018, Kanada'nın Toronto kentinde başladı.

Toronto Metro Convention Center'da 7 Mart'a kadar devam edecek organizasyona Türkiye, Maden İşleri Genel Müdürü (MİGEM) Mithat Cansız ve Altın Madencileri Derneği üyesi kalabalık bir madenci grubu ile katılıyor.

PDAC kapsamında Altın Madencileri Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan MİGEM Genel Müdürü Cansız, burada yaptığı sunumla, Türk madencilik sektöründeki gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Çoğunluğu Toronto Borsasına kayıtlı Kanadalı madencilik şirketlerinin Türk ve Kanadalı yöneticilerinin oluşturduğu davetlilere hitap eden Mithat Cansız, sektörün günün ve teknolojinin şartlarına uygun hale gelmesi için çalıştıklarını, bu yolda önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Konuşmasının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Cansız, Türkiye'de yatırım yapan Kanadalı firmaların çalışmalarını değerlendirdi.

MİGEM Genel Müdürü Cansız, "Burası dünya madenciliğinin kalbinin attığı bir organizasyon. Bu ortama bizim bigane kalmamız mümkün değildi. Burada ülkemizde yatırım yapan firmaları ziyaret ettik. Açıkcası Kanadalı madenciler, bizim yerel madencilerden daha ziyade ülkemizin değerine ve büyüklüğüne müdrik firmalar olduğunu düşünüyorum. Özellikle altın ve bakır gibi metalik madenlerde ciddi keşif ve yatırım yapan firmalar, Kanadalı firmalar olmuştur. Kanadalı firmalar, ülkemizin potansiyeline çok uzun yıllar güvenen ve inanan firmalar. Son düzenlemelerle bu firmaların alakalarının daha da artacağını görüyorum." dedi.

"Kanadalı firmalar standardımızı yükseltiyor"

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel ise AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kanadalı firmaların üretim tekniği ve yöntemlerinin, Türk madenciliğinin gelişimine önemli katkıları olduğunu dile getirdi.

Yücel, "Kanadalı firmalar, Türkiye'de hem arama, hem üretim faaliyetinde bulunmakta. Onların ülkemizde uyguladığı standartları, iş güvenliği, çevre uygulamaları çok üst düzeyde. Ülkemizin madencilik sektörünün standartlarının yükselmesi için sundukları bu katkı çok önemli. Bizim firmalarımızın da bu seviyeye gelmesi için, bu organizasyonun el ele, iç içe yürütülmesi ve yönetilmesi gerekiyor." diye konuştu.

PDAC 2018'e katılan Türk firmalarının yöneticileri, 7 Mart'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında, dünyada faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle yüz yüze iş görüşmelerinin yapılacağı toplantılara da katılacak.