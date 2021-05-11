Türk lokantaları ramazanda Özbekistan'da en çok tercih edilen mekanlardan oldu

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Özbekistan'da hizmet veren Türk lokantaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ramazanda müşteri yoğunluğu yaşıyor.

Özbekistan'da hizmet veren Türk lokantaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ramazanda müşteri yoğunluğu yaşıyor.

Özbekistan ile Türkiye arasında giderek gelişen ilişkiler, lokantacılık sektörüne de yansırken son yıllarda ülkede çok sayıda Türk restoran, lokanta ve kafeleri açıldı.

Başkent Taşkent'te Türk lokantalarının sayısı 50'ye yaklaşırken farklı zevklere hitap eden Türk mutfağı, Özbeklerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer almayı başardı.

Kovid-19 salgınından dolayı restoran ve lokantaların sıhhi kurallara riayet ederek hizmet verdiği Özbekistan'da, ramazan ayı boyunca Türk lokantaları Özbekler tarafından sıkça tercih edildi.

Taşkent'te restoran işletmeciliği yapan Tük iş adamı İzzet Sadat, 2018'de Özbekistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden iş adamları heyetiyle geldiği Özbekistan'da lokantacılık sektörünün cazip olduğunu fark edince Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtacak bir restoran açmaya karar verdiğini anlattı.

İlk lokantasını Ekim 2019'da açmasının ardından salgın döneminde iki lokantayı daha hizmete açtığını belirten Sadat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a yatırım yapma daveti üzerine geldiğimiz Özbekistan'da, Kovid-19 öncesinde başladığımız lokantacılık işini doğru bir planlama ve strateji ile salgına rağmen iki kat büyütmeyi başardık." dedi.

Açtıkları ilk lokantanın Osmanlı mutfağı, diğer lokantaların ise et ağırlıklı modern Türk mutfağı üzerine tasarlandığını belirten Sadat, Özbeklerin farklı zevklere hitap eden her iki mutfağı da çok sevip rağbet gösterdiğini kaydetti.

Sadat, işlettiği lokantada içecekten salataya, tatlıdan dondurmaya, sulu yemekten etli yemeklere toplam 500 çeşit menü sunduklarını belirterek, Özbeklerin en çok Türk tatlısı ve etli yemeklerini tercih ettiklerini dile getirdi.

Sadat, lokantada sürekli alevle gösteriler düzenlediklerini, Özbek müşterilerin masada, önlerinde yapılan bu gösterileri çok beğendiklerini, Özbeklerin mutfakta yeniliklere açık bir toplum olduğunu belirtti.

Lezzetli ve farklı çeşitler sunmaları nedeniyle salgına rağmen ramazan ayında Özbek müşterilerinin Türk lokantalarına çok büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Sadat, ramazan boyunca her gün ortalama 350-400 kişiye iftar sofrası düzenlediklerini aktardı.

Bir iş adamı olarak Türk mutfağını yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak istediklerini dile getiren Sadat, "Türk mutfağı olarak Özbekistan'da çok iddialıyız. Amacımız, zengin Türk mutfağını burada en iyi bir şekilde tanıtmak ve temsil etmek, Özbeklerin en çok tercih ettiği mekanlar haline getirmek." ifadelerini kullandı.

"Türk çayında bulduğum lezzeti başka hiçbir şeyde bulamıyorum"

???????Özbek müşteri Alişir Hudaynazarov, ?Türk lokantalarını çok lezzetli ve fazla çeşit sunmasından dolayı sevdiğini belirterek etli yemekler, Türk çayı ve tatlılarının, vazgeçilmezleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Türk lokantalarında alıştığı Türk çayını evinde de yapmaya başladığını ifade eden Hudaynazarov, "Türk çayında bulduğum lezzeti başka hiçbir şeyde bulamıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov