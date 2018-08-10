Türk Lirasına Destek Kampanyası

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek verdi.

Başkan Kılıç, yaptığı açıklamada, ülke aleyhine yeni senaryoların oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararının diplomatik teamüllere aykırı ve asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kılıç, "ABD ile samimi birer müttefik isek bu tür sorunlarını yaptırımlar ile değil, diyalog yoluyla çözmek zorundayız. Ancak gelinen durum ABD'nin samimiyet seviyesini meşrulaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

"Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın"

Türkiye'ye karşı alınan yaptırım kararlarını şiddetle kınadığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bu yaptırım kararı Türkiye'yi etkilemeyecektir. Öyle ki bu karar ülkemizin hızla yükselen gücünün önünü kesmekten başka bir şey değildir. Oysa daha düne kadar içimizdeki hainlerin ülkemizi kana bulamasında bunların dolaylı olarak parmağı olduğu aşikardır. Yıllardır ülkemizde yaşanan darbeler, açılan davalar, patlayan bombalar, suikastlar ve muhtıralar ülkemizin önünü kesmek için yapılan girişimlerin bazıları idi. Bugün ise ne içeride hainleri kaldı, ne de söz geçirebilecekleri bir hükümet. Türkiye artık güçlü bir ülkedir. Birilerinin istediğini istediği gibi yapabileceği, istedikleri gibi oyun alanı haline getirebilecekleri bir ülke değildir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kimse bu savaşta endişe etmesin. Allah'ın izni ile Türkiye olarak bu savaştan da galip çıkacağız. Bu yüzden Sakarya halkımızdan tek bir isteğimiz var. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın ve Türk lirasına dönüştürün. Biz, Sakarya halkının ekonomik savaşa karşı yerli ve milli mücadelemizde önemli bir yere sahip olduğunun bilinci ile büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz."