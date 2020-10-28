Türk Konseyinden Ermenistan'ın Berde saldırısına kınama
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Türk Konseyinden Ermenistan'ın Berde saldırısına kınama

28.10.2020 17:40 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:54
Türk Konseyinden Ermenistan'ın Berde saldırısına kınama

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde şehrine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde şehrine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Amreyev, "Ermenistan'ın bugün Yukarı Karabağ'daki çatışma bölgesinden uzak bir bölgede yer alan, Azerbaycan'ın Berde şehrindeki sivil yerleşimlere ayrım gözetmeksizin saldırarak uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Amreyev, uluslararası toplumun, Ermenistan'ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarını durdurmak için Ermeni yetkililere müdahale etme sorumluluğunu alması gerektiğini ifade etti.

Türk Konseyinin, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini ve Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelediğini vurgulayan Amreyev, "Bu bağlamda, Türk Konseyi, 1993'te kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Azerbaycan halkına ve Azerbaycan hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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