Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısı İstanbul'da Düzenleniyor
Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı, "Eğitim Bakanlıklarının Kıdemli Memurları 8. Toplantısı" ile 3 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da başladı.
İSTANBUL (Habermetre) - Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı, "Eğitim Bakanlıklarının Kıdemli Memurları 8. Toplantısı" ile 3 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da başladı.
Toplantıya Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan temsilciler katılım gösterdi.
Taraflar, 4 Kasım'da düzenlenecek olan Bakanlar Toplantısının gündemindeki önemli konuları ve teknik düzenlemeleri değerlendirdiler.
4 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantının oturum başkanlığını Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev üstlenecektir.
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