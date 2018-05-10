Türk Kızılayının 14. Toplum Merkezi Mardin'de Açıldı

Mardin'de, Türk Kızılayı ile Uluslararası Kızılhaç iş birliğiyle oluşturulan 14. Toplum Merkezi törenle hizmete açıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda restore edilen tarihi binada hizmet verecek toplum merkezinin açılışında, 2 yıldır görev yaptığı kentte Türk Kızılayı ile güzel hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehirde sıkıntılı hiçbir vatandaşın kalmaması için gayret gösterdiklerini dile getiren Yaman, "Devletimizin, hükümetimizin, kurumlarımızın ve hayır kurumlarımızın amacı, kimsesizlerin kimsesi olmak. Bunu da başarıyoruz. Ülkemizin yüz akı, dünyada en fazla tanınmış Türk markası olduğuna inandığım Türk Kızılayına teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı, sadece ülkemizde değil, dünyada nerede sıkıntı varsa her kuruluştan daha önce orada oluyor." diye konuştu.

Çok dilli ve kültürlü Mardin'in huzurla, güzelliklerle anılır hale geldiğini belirten Yaman, turist sayısında son 6 aydır yüzde 300'e varan bir artışın yaşandığını kaydetti.

Kadın, çocuk, genç ve engelliler faydalanacak

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan da şu ana kadar 13 toplum merkezinin hizmete girdiğini, Mardin'de de 14'üncüsü açtıklarını söyledi.

Kayseri'de de 15. merkezin açılmasının planlandığına dikkati çeken Altan, bu merkezlerden kadınlar, çocuklar, gençler ve engellilerin faydalanacağını dile getirdi.

Altan, konuşmasını şöyle devam etti:

"Toplum merkezlerimizden yaklaşık 20 millet istifade ediyor. Türkiye'de ciddi manada misafirimiz var. 2018 yılı mart ayı itibarıyla 282 personelle, koruma programında 86 bin, çocuk ve genç faaliyetlerde 48 bin, geçim kaynağını geliştirme faaliyetlerinde 14 bin, sosyal kültürel uyum faaliyetlerinde 59 bin, psikososyal destek ve sağlık hizmetlerinde de 93 bin yararlanıcıya hizmet verildi."

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi ise merkezin tarihi şehre çok güzel hizmetler sunacağına inandığını belirtti.



Konuşmaların ardından aktivite alanları ile eğitim bölümleri bulunan merkezin açılışı yapıldı.

Törene, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.