Türk Kızılaydan Musul halkına ramazanda gıda yardımı

Türk Kızılay, Irak'ın Musul kentinde ihtiyaç sahibi ailelere 700 adet gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Irak'ın Musul kentinde ihtiyaç sahibi ailelere 700 adet gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamındaki gıda kolisi dağıtımına, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Musul Valisi Necim el-Cuburi ve Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı katıldı.

Musul Valisi Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul Başkonsolosu ile Türk Kızılayın Musul halkına yardım dağıtmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vali Cuburi, "Türk hükümeti ve Başkonsolos'un rolünü takdir ediyoruz, kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye, Musul ve Telafer'de belediyecilik alanında her zaman var ve desteğini esirgemiyor. Yakın gelecekte de Musul'un yeniden imarı noktasında Türkiye'nin rolünün büyük olacağını düşünüyoruz. Ninova'da birçok alanda Türk şirketleri çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Başkonsolos Küçüksakallı da Türk Kızılayın her zaman ve her yerde olduğu gibi özellikle mübarek ramazan ayında Irak'ta da fakir ailelere gıda yardımında bulunduğunu belirtti.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yazıcı ise bu yıl ramazanda Irak'taki şehirlere 4 bin 500 adet gıda kolisi yardımı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şu ana kadar dağıtımların yarısını tamamladıklarını aktaran Yazıcı, bu kapsamında Musul'da da 700 adet gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yazıcı ayrıca geçen hafta Kerkük, Altunköprü, Tuzhurmatu, Duhok, Zaho, Halepçe ve Erbil ilçelerinde gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını ve yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan