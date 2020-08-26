Türk Kızılaydan Cerablus'a yetim kompleksi
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Türk Kızılaydan Cerablus'a yetim kompleksi

Türk Kızılay, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinde cami, okul, sosyal tesis ve konutlardan oluşan yetim kompleksi inşa etti.

26.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:53

Türk Kızılay, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinde cami, okul, sosyal tesis ve konutlardan oluşan yetim kompleksi inşa etti.

Türk Kızılay ve HIHFAD yardım kuruluşu organizasyonunda Baitussalam Derneği fon desteğiyle yapılan El Emel yetim kompleksinin açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Talha Battal, Baitusselam İnsani Yardım Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan, Türk Kızılay Sınır Ötesi Yardımlar Sorumlusu Hakan Sarı ve yerel meclis üyeleri katıldı.

Cerablus ilçe merkezinde inşa edilen yetim kompleksinde cami, okul ve sosyal tesisin yanı sıra 34'ü 1+1, 22'si 2+1 inşa edilmiş toplam 56 ev yer alıyor.

Türk Kızılay bu evlerin, elektrik, su, solar panel gibi ihtiyaçlarını gidererek 56 yetim ailesinin sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı.

Kompleks içerisinde yer alan 950 metrekarelik 2 katlı sosyal tesiste el sanatları eğitimleri verilirken, 8 sınıflık okulda da yetim çocuklar eğitim görecek.

Açılışa katılan yetkililer, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, ailelerine bir aylık gıda yardımında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada yetimlere verilen desteğin maddi boyutundan öte anlamlar taşıdığını belirterek, kompleksin inşasında katkıları olan Beytüselam İnsani Yardım Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar'a, beraberindeki heyet üyelerine, Pakistanlı hayırseverlere ve Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Can AA muhabirine yaptığı açıklamada, komplekste yetim ailelerinin barınabileceği 56 konutun yanı sıra eğitim ve ibadet alanlarının bulunduğunu dile getirdi.

Can, "Bu tür projelerle 2011 yılından bu yana Türk Kızılay olarak mazlumların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kompleksin sakinlerinden 4 yetim annesi Fatıma Osman da, zor şartlar altına yaşarken Türk Kızılay kendilerine sahip çıktığı için mutlu olduklarını söyledi.

Osman, "Çok şükür Türk Kızılay sayesinde yetim kompleksinde her şeye sahip oldum. Allah Türkiye'den razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılaydan Cerablus'a yetim kompleksi

Kaynak: AA

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