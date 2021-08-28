Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı

Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı.

Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı.

Kentte 11 Ağustos'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ilk anından itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay ekipleri, sel mağdurları ile bölgede çalışan görevlilere gıda ve sıcak yemek desteği veriyor.

Türk Kızılay Sinop Sel Faaliyetleri Ekibi Başkanı Onur Beyazyeşil, AA muhabirine, afet haberini alır almaz tüm ekipleriyle bölgeye gelerek yardım faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Ayancık ilçesine ulaşır ulaşmaz vatandaşlara ve çalışanlara yönelik yardımlar yaptıklarını anlatan Beyazyeşil, "Türk Kızılay olarak bu süreçte 130 bin kişilik yemek ve 30 bin kadar kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Yine 24 saat esasına bağlı kalarak çalışanlara ikram malzemesi desteği sağladık. Ayrıca Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 30 mahallemizde ihtiyaç tespiti yaparak bu mahallelere hava, kara ve deniz yoluyla gıda ve temizlik kolileri ulaştırdık. En büyük destekçilerimiz olan bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Beyazyeşil, sel bölgesinde 75 Türk Kızılay gönüllüsünün çalışmalara katıldığını belirterek, "Gönüllü çalışanlarımız tüm yardım faaliyetlerinde önemli rol aldı. Sürecin başından itibaren yemek ve yardım kolisi dağıtımına önemli katkı sundular. Mevcut durumda hala çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Celil Nalçakan Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:07:35. #1.15#

title