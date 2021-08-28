Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı

Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı.

Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 130 bin kişiye sıcak yemek sağladı.

Kentte 11 Ağustos'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ilk anından itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay ekipleri, sel mağdurları ile bölgede çalışan görevlilere gıda ve sıcak yemek desteği veriyor.

Türk Kızılay Sinop Sel Faaliyetleri Ekibi Başkanı Onur Beyazyeşil, AA muhabirine, afet haberini alır almaz tüm ekipleriyle bölgeye gelerek yardım faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Ayancık ilçesine ulaşır ulaşmaz vatandaşlara ve çalışanlara yönelik yardımlar yaptıklarını anlatan Beyazyeşil, "Türk Kızılay olarak bu süreçte 130 bin kişilik yemek ve 30 bin kadar kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Yine 24 saat esasına bağlı kalarak çalışanlara ikram malzemesi desteği sağladık. Ayrıca Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 30 mahallemizde ihtiyaç tespiti yaparak bu mahallelere hava, kara ve deniz yoluyla gıda ve temizlik kolileri ulaştırdık. En büyük destekçilerimiz olan bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Beyazyeşil, sel bölgesinde 75 Türk Kızılay gönüllüsünün çalışmalara katıldığını belirterek, "Gönüllü çalışanlarımız tüm yardım faaliyetlerinde önemli rol aldı. Sürecin başından itibaren yemek ve yardım kolisi dağıtımına önemli katkı sundular. Mevcut durumda hala çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu