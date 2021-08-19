Türk Kızılay Menemen Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı
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Türk Kızılay Menemen Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı

Türk Kızılay Menemen Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı
Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Güncel

Menemen'de Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Menemen'de Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Cumhuriyet Meydanında Türk Kızılay Menemen Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Menemen Müftüsü Mehmet Seven, Türk Kızılay Menemen Şubesi Başkanı Serkan Orun, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte yaklaşık 1000 kişilik aşure ikramı yapıldı.

Türk Kızılay Menemen Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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