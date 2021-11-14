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Türk Kızılay Manisa Afet Timine, eğitim verildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Manisa Afet Timine, eğitim verildi

Türk Kızılay Manisa Şubesi Afet Timi üyeleri ve gönüllülerine, Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından afet eğitimi verildi.

MANİSA (AA) - Türk Kızılay Manisa Şubesi Afet Timi üyeleri ve gönüllülerine, Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından afet eğitimi verildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesinde düzenlenen eğitime katılanlar, çadır kurma, haber leşme, hafif arama kurtarma eğitimi aldı.

Binadan halatla iniş yapan katılımcılar, görevlerini başarıyla tamamladı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, yaptığı açıklamada, eğitimlerle kendilerini olası afetlere karşı sürekli hazır tuttuklarını ve yeni teknolojilere adapte ettiklerini söyledi.

Eğitim sonrasında, Manisa AFAD ekipleri tarafından eğitime katılanlara "Afet ve Acil Durum Çantası" hediye edildi.

Türk Kızılay Manisa Afet Timine, eğitim verildi

Türk Kızılay Manisa Afet Timine, eğitim verildi

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