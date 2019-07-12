Türk Kızılay Kocaeli Toplum Merkezi hizmete açıldı

Türk Kızılay Toplum Merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Kızılay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hizmete giren Kocaeli Toplum Merkezi ile psikososyal destek, koruma ve geçim kaynağını geliştirme hizmetleri sağlıyor; yerel halk ve göçmen topluluklar arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunmak için faaliyetler yürütüyor. Gebze'de Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, bugüne kadar açılan toplum merkezleri ile 800 binden fazla insanın hayatına dokunduklarını belirtti.

Can, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün 16.sının açılışını gerçekleştireceğimiz toplum merkezimizde rehberlik hizmetleri, eğitim faaliyetleri, geçim kaynağını geliştirme çalışmaları, beslenme ve sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, savunuculuk ve koruma faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri, sosyal uyuma yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa'da ilk toplum merkezimizi açtığımız 2015 yılından bu güne kadar 260 binden fazla insana sağlık ve psikososyal destek hizmeti sunduk. 30 binden fazla insan geçim kaynağı geliştirme çalışmalarımızdan faydalandı. 75 binden fazla çocuğun okullaştırılmasına katkı sağladık. Bugün açacağımız 16. Toplum Merkezimiz ile Kocaeli, Gebze ve bu bölgenin tümü, hizmetlerimize daha kolay ulaşabilir hale gelecek."

Ulusal ve uluslararası pek çok paydaş destekliyor

Ulusal ve uluslararası pek çok paydaşın destekleri ve iş birliğinde Türk Kızılay toplum merkezlerinin hizmet ulaştırdığı coğrafya her geçen gün genişliyor. Sahada gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri neticesinde Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde de bir toplum merkezinin kurulması için harekete geçen Türk Kızılay'a bu merkez için finansman desteği Katar insani yardım kuruluşu Qatar Charity'den geldi. Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, açılış konuşmasını Gebze'deki Toplum Merkezi'ne destekleri nedeniyle Qatar Charity'e ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek tamamladı.

Kaynak: Bültenler