Türk Kızılay Kırklareli Şubesi'nden evi yanan aileye yardım
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Türk Kızılay Kırklareli Şubesi'nden evi yanan aileye yardım

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi'nden evi yanan aileye yardım
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi, evi yanan aileye gıda, giyim, hijyen ve ayni yardım yaptı.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi, evi yanan aileye gıda, giyim, hijyen ve ayni yardım yaptı.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her türlü yardımda bulunulduğu ifade edildi.

Türk Kızılayı'nın her zaman vatandaşlarının yanında olduğu bildirilen açıklamada, "Demirköy ilçesinde meydana gelen yangında evini ve eşyalarını kaybeden aileye, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı tarafından gıda, giyim, hijyen ve gerekli diğer ayni yardımlarda bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi'nden evi yanan aileye yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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