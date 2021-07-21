Türk Kızılay Irak'ta 50 bin aileye kurban eti dağıtacak
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Türk Kızılay Irak'ta 50 bin aileye kurban eti dağıtacak

Türk Kızılay Irak'ta 50 bin aileye kurban eti dağıtacak
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Irak'ın farklı şehirlerinde yaklaşık 50 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirecek.

Türk Kızılay, Irak'ın farklı şehirlerinde yaklaşık 50 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirecek.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Musul'un farklı noktalarında ihtiyaç sahibi ailelere 1 tır dolusu et dağıttı.

Kızılayın Musul'daki et dağıtımına Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç ve Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı katıldı.

Başkonsolos Küçüksakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 tır dolusu kurbanlık etin Musul'a ulaştığını ve Türkiye'deki hayır sahiplerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istediğini söyledi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" prensibini ortaya koyan bir Peygamberin ümmeti olduklarını vurgulayan Küçüksakallı, Türkiye'nin ve hayırseverlerin yardımlarının Musul'a kadar ulaştığını kaydetti.

Küçüksakallı, Musul'daki her ihtiyaç sahibi aileye yardımların ulaşmasını arzu ettiklerini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda, Irak Kızılayı ile Türk Kızılayımızın birlikte çalışmalarıyla bu hedefi de gerçekleştireceğiz." dedi.

Küçüksakallı, Türkiye'nin Kızılay, TİKA, Maarif Vakfı gibi kurumları ve özel sektörü ile Musul ve Irak'ın zarar görmüş bölgelerinin yeniden imarı için çalıştığına dikkati çekti.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Koç da bu yıl yaklaşık 5 milyona yakın aileye kurban eti dağıtılacağını, bu rakamın yarısının ise dünyanın 4 kıtasına ulaştırılacağını belirtti.

Koç, Irak'ın birçok kentinde Kurban Bayramı'nda yaklaşık 50 bin aileye et dağıtılacağını kaydetti.

Türk Kızılay Irak'ta 50 bin aileye kurban eti dağıtacak
Türk Kızılay Irak'ta 50 bin aileye kurban eti dağıtacak
Türk Kızılay Irak'ta 50 bin aileye kurban eti dağıtacak
Türk Kızılay Irak'ta 50 bin aileye kurban eti dağıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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