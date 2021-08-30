Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Cenevre'de IFRC ve ICRC yetkilileriyle çeşitli anlaşmalara imza attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Cenevre'de IFRC ve ICRC yetkilileriyle çeşitli anlaşmalara imza attı

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Cenevre'de IFRC ve ICRC yetkilileriyle çeşitli anlaşmalara imza attı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Türk Kızılay ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Türk Kızılay ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan IFRC ve ICRC'yi ziyaret etti.

Altan, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile görüştü.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede, dünyanın en büyük nakit temelli insani yardım platformu olan Kızılay Kart modelinin farklı ülkelerde "Kızılay ve Kızılhaç Nakit Yardım Platformu" olarak uygulanması için mutabakat zaptı imzalandı.

"Çok büyük ve etkileyici bir program"

İmza töreninin ardından AA muhabirinin sorularını cevaplayan Chapagain, Türk Kızılay sayesinde Türkiye'de mülteciler konusunda çok büyük deneyimler edindiklerini söyledi.

Chapagain, IFRC'nin Türkiye'de milyonlarca mülteciyi destekleyen "çok büyük" ve "etkileyici" bir nakit programı olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 1,8 milyon insanı (bu program vasıtasıyla) destekliyoruz. Türkiye'den edindiğimiz bu çok başarılı ve olumlu öğrenimleri dünyanın geri kalan kısmında, yani başka ülkelerde hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'deki tecrübelerini Asya, Avrupa veya Afrika'daki ülkelerde pratikte uygulayabileceklerini belirten Chapagain, bu konuda görüşmelerin halen devam ettiğini bildirdi.

"Varılan anlaşma çok önemli ve kıymetli"

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan ise "Bizim (IFRC) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çok güzel bir nakit programı var. Nakit programından aldığımız dersler, edindiğimiz ödevler var. Bunu Türkiye'de çok iyi uyguluyoruz. İnşallah bu tecrübeyi diğer ulusal derneklere de aktarıp buralarda da uygulamayı hedefliyoruz. Nakit programlar yayıldıkça insanlar kendi ihtiyaçlarını tercihleri doğrultusunda kendileri karşılayabiliyor. Yani ayni yardımlardan nakit programlara doğru artan bir geçiş var. Bu konuda Türk Kızılay olarak dünyaca bilinen önemli bir altyapı ve tecrübemiz var. Bunu farklı ülkelere model olarak birlikte yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Altan, IFRC ile varılan anlaşmanın çok önemli ve kıymetli olduğunun altını çizdi.

IFRC bünyesinde 192 ulusal dernek olduğunu aktaran Altan, Türkiye'deki nakit programının bu dernekler vasıtasıyla yaygınlaştırılması için IFRC ile imzalanan mutabakat zaptının bir ön hazırlık niteliği taşıdığını kaydetti.

ICRC ile işbirliği anlaşması imzalandı

Altan ve beraberindeki heyet, daha sonra ICRC'nin merkezine geçerek, ICRC Genel Direktörü Robert Mardini ile bir araya geldi.

Heyet, burada da Türk Kızılayın insani krizlerin birbirinden ayrı düşürdüğü aileleri kavuşturmak için yürüttüğü "Aile Bağlarının Yeniden Tesisi ve Uluslararası İnsancıl Hukukun Yaygınlaştırılması" çalışmalarıyla ilgili ICRC ile niyet birliği anlaşmasını genişleterek yeniledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir."
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Hamid Karzai Vladimir Putin
Magazin Murat Boz Demet Şener Bülent Ersoy Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Balotelli Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Cenevre'de IFRC ve ICRC yetkilileriyle çeşitli anlaşmalara imza attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 19:31:42. #1.15#

title