Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "2021 yılı için yüzde 20'lik büyüme öngörüyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 2020 yılında Türk Kızılay'ın yaptıkları ve 2021 yılı hedeflerini içeren yıl sonu değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Kınık, 2020'de yaklaşık 38 milyon insana insani yardım gönderdiklerini belirterek "2021 yılı için bütçesel anlamda da faaliyetlerimiz anlamında da yüzde 20'lik büyüme öngörüyoruz" dedi.

Türk Kızılay tarafından afetler ve pandemi ile geçen zorlu 2020 yılında yapılan bağışlar ve bu bağışların nereye gittiğinin anlatıldığı bir yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türk Kızılay Sütlüce Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Türk Kızılay'ından yetkililer katıldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle az katılımın olduğu toplantıda Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından bir sunum yapıldı. Başkan Kınık, 2020 yılında Türk Kızılay tarafından yapılan yardımlar ve 2021 yılı için hedefleri yaptığı sunumda açıkladı.

"2020'de yaklaşık 900 milyon liralık bir sosyal destek Türk Kızılay tarafından sağlandı"

Kızılay'ın 2020'de Türkiye ve dünyada yaklaşık 38 milyon insana insani yardım ulaştırdığını dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, " Kızılay, 2020 yılında küresel pandeminin büyük oranda etkilediği ülkemizde ve dünyada yaklaşık 38 milyon insana insani yardım ulaştırdı. Bunun 8 buçuk milyona yakınını yurt dışında 60'a yakın ülke oluşturdu. Bu anlamda yaklaşık 900 milyon liralık karşılığı olan bir sosyal destek Kızılay tarafından sağlanmış oldu. 4 kıtada ve ağırlıklı olarak ülkemizde olmak üzere afet alanlarında, yoksulluk alanlarında sosyal destek anlamında çalışmalarımızı yürüttük. Kan hizmetlerimiz, immün plazma hizmetlerimiz, afet müdahale ekiplerimiz, zekat, fitre ve gıda yardımlarımız, AŞ evlerimiz çok boyutlu destek verdiler" diye konuştu.

"2021 yılında bütçesel anlamda da, faaliyetlerimiz anlamında da yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme öngörüyoruz"

Milyonlarca kişiyi afete hazırlamak için güçlendirici eğitimler verdiklerini söyleyen Başkan Kınık, "Toplumumuzu afetlere hazırlamak için güçlendirici eğitimler verdik. Bu eğitimlerle milyonlara ulaştık. Ama yetmez. Her sene bu çıtayı daha da yükseltmek arzusundayız. 2021 yılında bütçesel anlamda da, faaliyetlerimiz anlamında da yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme öngörüyoruz. Burada daha çok şubelerimizin ve gönüllülerimizin faaliyetlerde yer aldığı yüzde 20'lik bir artış hedefini yakalama arzusundayız" dedi.

"2020 bir atılım ve karar yılı oldu"

2020'nin afet operasyonları kapasitesinin artırıldığı bir yıl olduğunu, 2021'in ise toplumsal katılım ve gönüllülüğü artıracakları bir yıl olacağını ifade eden Kınık, " 2020 yılı içinde bir biyolojik afet olan Covid 19'un da olduğu afetlerin dünyayı nasıl teslim aldığını, küresel tedarik zincirinin nasıl kırıldığını, millet olarak hangi alanlarda bağımsız ve milli kapasite oluşturmamız gerektiğini çok iyi anladığımız bir yıl oldu. Bu alanda da pek çok stratejik adım attık. Barınma sistemleri, kan ürünleri temini, kan torbası üretimi gibi stratejik olarak dışa bağımlı olduğumuz ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi noktasında bir atılım ve bir karar yılı oldu. Bir taraftan da hayatın bu şekli ile devam edeceğini, faaliyetlerimizin bu şekilde artarak devam etmesi gerektiğini gördüğümüz ve çevikleştireceğimiz de bir yıl oldu. 2021'de bütün bu faaliyetleri yürütmek için profesyonel ekibin kesinlikle yetmeyeceğini, buna gönüllü desteğin olması gerektiğini, olursa bizim çok kolay sorunların üstesinden gelebileceğimizi anladığımız bir yıl olacağını düşünüyorum. 2020 afetler nedeniyle afet operasyon kapasitemizi artırdığımız bir yıl oldu. 2021 yılında da toplumsal katılımı ve gönüllülüğü artıracağımız bir yıl olacak " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı