Türk Kızılay Erzurum Şubesi Pasinler'de öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

PASİNLER, ERZURUM (Habermetre) - Erzurum Türk Kızılay Şubesi tarafından Pasinler'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Yardım hakkında açıklamada bulunan Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, "Bugün Pasinler'de ihtiyaç sahibi öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Bugün burada miniklerimizin mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. İHA

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