Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla kentteki 5 bin vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla kentteki 5 bin vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Kentteki 25 noktada 96 üye ve gönülleriyle hazırlanan aşevlerindeki aşureyi paketleyerek vatandaşlara dağıttı.

Türk Kızılay Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir şubeleri, Genç Kızılay ve Kadın Kolların ekipleri 5 bin kişiye aşure ikram etti. Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, çalışmalarından dolayı tüm şube, yönetim üyelerine ve gönüllülere teşekkür etti. AA

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Kaynak: Habermetre