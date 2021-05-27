Türk Kızılayın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçına teslim edildi
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Türk Kızılayın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçına teslim edildi

Türk Kızılayın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçına teslim edildi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Dünya

Türk Kızılay, Kovid-19 salgınından etkilenen Hindistan halkına destek olmak için iki kargo uçağı dolusu tıbbi malzemeyi, Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda Hindistan Kızılhaçı'na teslim etti.

Türk Kızılay, Kovid-19 salgınından etkilenen Hindistan halkına destek olmak için iki kargo uçağı dolusu tıbbi malzemeyi, Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda Hindistan Kızılhaçı'na teslim etti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katılımıyla Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Hindistan'a uğurlanan uçaklar, başkent Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.

Havaalanında ekipleri karşılayan Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, ülkede durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını ve Türk Kızılayın desteğinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Hindistan'a yapılan yardımların içeriğini, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan oksijen tüpleri, oksijen jenaratörleri, solunum cihazları, ilaç ve çeşitli tıbbi malzemeler oluşturuyor.

Salgının başından bu yana 46 ülkeye 26 milyon lira değerinde insani yardım malzemesini gönderen Kızılay, üzerinde Türkçe, Hintçe ve İngilizce Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü bulunan ve "Türkiye'den Hindistan halkına sevgilerle" yazan kolileri Hindistan Kızılhaçı görevlilerine teslim etti.

Türk Kızılayın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçına teslim edildi
Türk Kızılayın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçına teslim edildi
Türk Kızılayın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçına teslim edildi
Türk Kızılayın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçına teslim edildi
Türk Kızılayın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçına teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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