Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı
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Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı nedeniyle gıda paketi yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı nedeniyle gıda paketi yardımında bulundu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde "Merhamet Sadakası" Hayırseverlik Derneği iş birliğinde gerçekleşen gıda paketlerinin dağıtımına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük ile Türk Kızılay temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük burada yaptığı konuşmada, Türkler ve Arnavutların asırlar boyu omuz omuza, el ele, etle tırnak gibi kardeşlik ve dostluk içinde yaşadıklarını, halen de o şekilde yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Arnavut kardeşlerimiz bizlerin her zaman hem zihinlerinde hem de gönüllerinde özel yere sahip. İşte bu özel yere sahip olmanız nedeniyle biz iyi günde de kötü günde de Arnavut kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin zor dönemlerinde Arnavutları yalnız bırakmadığını anımsatan Yörük, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatlarıyla hemen Laç bölgesinde deprem konutları inşa ettik. Pandemi döneminde de yine sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Arnavut kardeşlerimize hem sağlık malzemesi ve ekipmanı, hem son dönemde aşı temini hem de Fier'de bir bölge hastanesinin inşaatını tamamladık." diye konuştu.

Yörük, Türkiye'nin tüm devlet kurumlarıyla Arnavut vatandaşlarının yanında olmaya gayret ettiğini vurguladı.

Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak 2021 ramazan ayı faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede 18 ülkede faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Kocabal, "Ramazan kardeşliktir, paylaşmaktır. Bu sefer Arnavutluk'u da unutmadık, Arnavutluk'a da geldik. Yerelden tedarik ettiğimiz paketleri bugün Tiran'da dağıtmaya başladık. İnşallah Arnavutluk genelinde 500 aileye ulaşarak ülkemize geri döneceğiz." dedi.

"Merhamet Sadakası" Hayırseverlik Derneği Başkanı Besar Kastrati de destekleri nedeniyle Türk kurumlarına teşekkür ederek, Türkiye'nin sadece ramazan ayında değil deprem ve salgın olmak üzere her türlü şartta kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı
Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı
Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı
Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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